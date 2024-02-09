Президент Украины Владимир Зеленский обладает возможностью начать мирные переговоры по урегулированию конфликта с Россией, однако он предпочел переметнуться на сторону Запада и обмануть своих избирателей.
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