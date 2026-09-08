ВС России поразили ракетный агрегатно-детальный завод

В Минобороны России заявили, что российские войска поразили ракетный агрегатно-детальный завод. «В результате поражены в городе Киев: ракетный агрегатно-детальный завод (АО «Киевский радиозавод», ООО «Тримен-Украины»), осуществлявший производство комплектующих для разведывательных и ударных БПЛА, в т.