Украинская робототехническая платформа «Вiслюк» РТК «Вiслюк» на испытанияхУкраина пытается развивать направление наземных робототехнических платформ разного назначения.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Украинская робототехническая платформа «Вiслюк» РТК «Вiслюк» на испытанияхУкраина пытается развивать направление наземных робототехнических платформ разного назначения.
Свежие комментарии