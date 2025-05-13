Глава ЯНАО обсудил с министром соцзащиты РФ меры повышения рождаемости

В 2024 году Ямал занял третье место среди российских регионов по уровню рождаемости. О мерах, которые помогли округу подняться на первые строчки рейтинга, рассказал в Москве министру соцзащиты РФ Антону Котякову глава ЯНАО Дмитрий Артюхов.
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