Глава ЯНАО обсудил с министром соцзащиты РФ меры повышения рождаемости

В 2024 году Ямал занял третье место среди российских регионов по уровню рождаемости. О мерах, которые помогли округу подняться на первые строчки рейтинга, рассказал в Москве министру соцзащиты РФ Антону Котякову глава ЯНАО Дмитрий Артюхов.