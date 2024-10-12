Люди в Киеве избавляются от билетов на концерты из-за массовых облав

В украинской столице проходят облавы военкомов на молодых мужчин. Так, после проведенной военкомами облавы на зрителей концерта группы «Океан Эльзы», состоявшегося 11 октября, где военные и полиция задерживали мужчин призывного возраста, в социальных сетях люди массово избавляются от билетов на культурные мероприятия.