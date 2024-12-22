Путин: прежнее поколение отечественных политиков начало разрушать Россию

Предыдущее поколение отечественных политиков начало разрушать Россию из-за желания присоединиться к цивилизованному миру, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.
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