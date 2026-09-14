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Царьград

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Мотоциклист на Honda погиб в ДТП на Бердском шоссе в Новосибирске

Мотоциклист на Honda погиб в ДТП на Бердском шоссе в Новосибирске

Смертельное ДТП произошло в Новосибирске в ночное время. Около 00:10 на Бердском шоссе мотоциклист не справился с управлением и врезался в дорожное ограждение.

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