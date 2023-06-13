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«Денвер» выиграл НБА, умер Сильвио Берлускони, ультиматум Мбаппе «ПСЖ», Пеп в «Сити» до 2025-го, Винисиус взял 7-й номер в «Реале», спасение Германии в игре с Украиной, парад «Ман Сити» и другие новости

«Денвер» выиграл НБА, умер Сильвио Берлускони, ультиматум Мбаппе «ПСЖ», Пеп в «Сити» до 2025-го, Винисиус взял 7-й номер в «Реале», спасение Германии в игре с Украиной, парад «Ман Сити» и другие новости

1. НБА. Плей-офф. «Денвер» выиграл финальную серию у «Майами» (4-1) и впервые стал чемпионом НБА. «Денвер» — чемпионы НБА, Никола Йокич — безоговорочный MVP финала «Наггетс» выиграли первое чемпионство за 47 сезонов в НБА, и сделали это без шансов для соперников.

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