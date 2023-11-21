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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Синицына о том, как тренировалась с переломом: «Нога чуть-чуть побаливала, но я себя настраивала на то, что это ушиб и ничего страшного»

В сентябре фигуристка сломала плюсневую кость стопы на тренировке во время контрольных прокатов. По ее словам, сначала врачи не заметили перелом и говорили ей, что это ушиб.

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