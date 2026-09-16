Бастрыкин взял на контроль дело о медпомощи беременной в Кемерово Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял на контроль расследование уголовного дела о возможном ненадлежащем оказании медицинской помощи беременной пациентке в Кемерове.