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Царьград

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Полляйт предсказал новый рекорд цен на дизельное топливо в Европе

Полляйт предсказал новый рекорд цен на дизельное топливо в Европе

Торстен Полляйт, экономист и профессор, предрек дальнейший рост цен на дизель в Европе из-за дефицита предложения и геополитических рисков.

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