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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Келли Пике: «В отношениях с Ферстаппеном почти не приходится сдерживать эго друг друга»

Келли Пике , дочь трехкратного чемпиона «Формулы-1» Нельсона Пике и девушка четырехкратного обладателя титула Макса Ферстаппена , рассказала об эго в отношениях с пилотом «Ред Булл».

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