Назван самый популярный у россиян спорт

Самым популярным у россиян спортом оказался фитнес. За ним идет плавание, на третьем месте — бег. Также выяснилось, что большинство занимается спортом ради укрепления здоровья и поддержания физической формы.
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