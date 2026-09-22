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Рязанские новости

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Протоиерей Новопашин о противодействии деструктивным культам среди подростков

Протоиерей Новопашин о противодействии деструктивным культам среди подростков

Протоиерей Александр Новопашин считает, что сатанизм* выбирают подростки с психологическими проблемами, а противостоять деструктивным культам можно только через традиционные духовно-нравственные ценности.

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