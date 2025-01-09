Собчак расчувствовалась после сообщений о Кеосаяне, который впал в кому

Режиссер перенес клиническую смерть. Телеведущая Ксения Собчак опубликовала трогательный пост поддержки в своем Telegram-канале после появления новостей об ухудшении состояния режиссера, супруга главреда RT Маргариты Симоньян Тиграна Кеосаяна — он впал в кому, и сейчас за его жизнь борются врачи.