Собчак расчувствовалась после сообщений о Кеосаяне, который впал в кому

Режиссер перенес клиническую смерть. Телеведущая Ксения Собчак опубликовала трогательный пост поддержки в своем Telegram-канале после появления новостей об ухудшении состояния режиссера, супруга главреда RT Маргариты Симоньян Тиграна Кеосаяна — он впал в кому, и сейчас за его жизнь борются врачи.
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