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Минобороны России уточнило результаты ночных ударов ВС РФ по портам Украины

Минобороны России уточнило результаты ночных ударов ВС РФ по портам Украины

Нанесение Вооруженными Силами Российской Федерации групповых ударов высокоточным оружием воздушного базирования и ударными БПЛА по инфраструктуре украинских черноморских портов и находящихся там судов продолжилось сегодня ночью, 15 июля сообщает Министерство обороны РФ в «Макс».

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