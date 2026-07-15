Минобороны России уточнило результаты ночных ударов ВС РФ по портам Украины

Нанесение Вооруженными Силами Российской Федерации групповых ударов высокоточным оружием воздушного базирования и ударными БПЛА по инфраструктуре украинских черноморских портов и находящихся там судов продолжилось сегодня ночью, 15 июля сообщает Министерство обороны РФ в «Макс».
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