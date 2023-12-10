FT назвала вероятным срыв доставки товаров через Панамский и Суэцкий каналы

Панамский и Суэцкий канал остаются ключевыми торговыми маршрутами. Проблемы с судоходством здесь могут привести к серьезным проблемам в цепочках поставок в предпраздничный сезон, сообщает Financial Times (FT).
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