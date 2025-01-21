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Царьград

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Атака в Харьковской области: уничтожены высокопоставленные офицеры Украины

Атака в Харьковской области: уничтожены высокопоставленные офицеры Украины

В результате массированного удара вооружённых сил России в Харьковской области были ликвидированы офицеры Главного управления разведки Украины.

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Комментарии
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СЗ
Светлана Зуева
Чего им надо этим хохлам? Смерти? Так они ее получат,пусть даже не сумлеваются......😏💪💪💪💪🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺
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