Мир прощается с США: Саудовская Аравия создаёт новый военный союз, Иран готовится менять ядерную доктрину

Горский Виктор

Вспоминаю 40-50-е годы, когда не было телевизоров, а чёрная тарелка - "Рекорд" не выключалась в общежитии круглосуточно, дневальный на ночь подкручивал винтик натяжения диффузора делая потише, но... слышали часто и гимн в 24:00 и просыпаться приходилось под него в 06:00! Всё было завязано на него, и мы, дети старались прислушиваться, чтоб не пропустить редкие передачи для детей и интересные радиопостановки. НО, как ни прислушаешься, там постоянно - успехи с фронта восстановительных работ послевоенной разрухи, радостные вести с полей о посевной или битве за урожай,... После этого информация о тяжёлой жизни трудящихся стран капитала, где "ширится борьба трудящихся за свои права и свободу": забастовки, стачка, локауты, на улицу выходят десятки, сотни тысяч трудящихся готовых свалить ненавистных капиталистов! А мы - мелкота, спорили, сколько продержится ещё этот проклятый капитализм! Неделя, две, месяц,..., "рассудительные", полагавшие, что надо как минимум год, могли и в "табло" схлопотать за сей пессимизм! И вот мне 85 лет, давно нет СССР, а капитализм цветёт и пахнет! Поэтому, я бы не торопился хоронить США. Черчилль говаривал: "США всё делают правильно, перепробовав всё не правильное". А арабы.... Это те ещё друзья! Если для них США - большой дьявол, то Россия - маленький. Это совсем другая цивилизация. И если для европейцев и США мы люди второго сорта, то для "нормального" ислама, мы вообще не люди. Читайте Коран, смягчённый переводом сура 9, аят 29.