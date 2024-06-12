Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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  • Александр
    А есть ли факты,что те таджики связаны с ИГИЛ?Написать то можно что угодно.В США арестованы ...
  • Воробей
    Это не говоря о том, что все эти достижения, приписываемые арабам, на деле вполне могли быть остатками достижений пре...Мир прощается с С...
  • Ирина
    Наконец-то зашевелились,физдец пиндосии близок,СЛАВА БОГУ!!!Мир прощается с С...

Мир прощается с США: Саудовская Аравия создаёт новый военный союз, Иран готовится менять ядерную доктрину

Мир прощается с США: Саудовская Аравия создаёт новый военный союз, Иран готовится менять ядерную доктрину

Кажется, Арабский мир стал просыпаться. В своём выступлении перед элитой Арабского Востока наследный принц Мухаммед бен Сальман Аль Сауд заявил, что через 30 лет Арабский мир будет ассоциироваться с культурой, комфортом и богатой жизнью.

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Комментарии
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Горский Виктор
Вспоминаю 40-50-е  годы, когда не было телевизоров, а чёрная тарелка - &quot;Рекорд&quot; не выключалась в общежитии круглосуточно, дневальный на ночь подкручивал винтик натяжения диффузора делая потише, но... слышали часто и гимн в 24:00 и просыпаться приходилось под него в 06:00! Всё было завязано на него, и мы, дети старались прислушиваться, чтоб не пропустить редкие передачи для детей и интересные радиопостановки. НО, как ни прислушаешься, там постоянно - успехи с фронта восстановительных работ послевоенной разрухи, радостные вести с полей о посевной или битве за урожай,... После этого информация о тяжёлой жизни трудящихся стран капитала, где &quot;ширится борьба трудящихся за свои права и свободу&quot;: забастовки, стачка, локауты, на улицу выходят десятки, сотни тысяч трудящихся готовых свалить ненавистных капиталистов! А мы - мелкота, спорили, сколько продержится ещё этот проклятый капитализм! Неделя, две, месяц,..., &quot;рассудительные&quot;, полагавшие, что надо как минимум год, могли и в &quot;табло&quot; схлопотать за сей пессимизм! И вот мне 85 лет, давно нет СССР, а капитализм цветёт и пахнет! Поэтому, я бы не торопился хоронить США. Черчилль говаривал: &quot;США всё делают правильно, перепробовав всё не правильное&quot;. А арабы.... Это те ещё друзья! Если для них США - большой дьявол, то Россия - маленький. Это совсем другая цивилизация. И если для европейцев и США мы люди второго сорта, то для &quot;нормального&quot; ислама, мы вообще не люди. Читайте Коран, смягчённый переводом сура 9, аят 29.
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11 час.
Ирина
Наконец-то зашевелились,физдец пиндосии близок,СЛАВА БОГУ!!!
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10 час.
В
Воробей
Это не говоря о том, что все эти достижения, приписываемые арабам, на деле вполне могли быть остатками достижений предшествующего, и тогда ещё частично сохранившейся, языческой цивилизации. А арабские источники  оказались не более чем сохранившимися записями. В частности потому, что языческие источники теми же мусульманами уничтожались массово и систематично. Чисткой такого типа, хотя более правильно &quot;зачисткой&quot;, занимались и в Китае, и на Руси. А потому думать, что это не делалось мусульманами наивно.
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10 час.

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