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Падение акций «Яндекса»: инвесторы реагируют на повреждение дата-центров

Падение акций «Яндекса»: инвесторы реагируют на повреждение дата-центров

На торгах 9 октября акции «Яндекса» просели на 4,5%, опустившись до отметки 3416,5 рублей — бумаги вошли в число лидеров снижения в индексе Мосбиржи.

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