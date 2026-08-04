«Стали богаче и не заметили»: средняя начисленная зарплата в России превысила 110 тысяч рублей

У нас в Белгороде сварщики получают максимум 70 т., а средняя зарплата ниже 50 т. причем цены выше чем в других регионах.

Ингерман Ланская

трепло, сварщики в белгороде получают и 80 т. и 100 т. и 150 т. , а кто-то и 250 т...... А цены в магазинах в Бергороде не выше , чем в соседних областях... ты в магазины только за бормотухой шляешься??? ..езжай в Бирюч или Корочу - там цены ещё ниже