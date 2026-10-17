Трамп: Был бы рад видеть Путина на саммите G20 в США 14–15 декабря 2026 года в районе Майами (штат Флорида, США) должен состояться саммит «Большой двадцатки» (G20).
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