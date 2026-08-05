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Новые удары по Одессе и Киеву: взорвался газопровод высокого давления

Новые удары по Одессе и Киеву: взорвался газопровод высокого давления

Поступают сообщения о новых ударах по инфраструктурным объектам противника. Пока Зеленский ищет варианты «принуждения России к переговорам», ВС РФ методично выбивают то, что киевский режим использует в военных целях, а также для функционирования своей экономики.

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