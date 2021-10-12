27 необычных применений обычных вещей

Все вещи создаются с определенной целью. Они идеально подходят для решения конкретной задачи и, казалось бы, на этом их польза заканчивается: порошком стирают белье, солью приправляют пищу, отбеливателем удаляют пятна со светлых вещей, и так далее.
Все вещи создаются с определенной целью. Они идеально подходят для решения конкретной задачи и, казалось бы, на этом их польза заканчивается: порошком стирают белье, солью приправляют пищу, отбеливателем удаляют пятна со светлых вещей, и так далее.
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