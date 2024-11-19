📈Сливочное масло в Омской области подорожало почти до 920 рублей за килограмм. Только за неделю цена выросла на 31 рубль.
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📈Сливочное масло в Омской области подорожало почти до 920 рублей за килограмм. Только за неделю цена выросла на 31 рубль.