С начала лета в центре Барнаула реконструируют "Зайчанский" водовод. Он обеспечит качественной водой не только существующие и будущие жилые кварталы, но и архитектурно-историческую жемчужину сердца города – бывший Сереброплавильный завод, или легендарную "Спичку".