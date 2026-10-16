С начала лета в центре Барнаула реконструируют "Зайчанский" водовод. Он обеспечит качественной водой не только существующие и будущие жилые кварталы, но и архитектурно-историческую жемчужину сердца города – бывший Сереброплавильный завод, или легендарную "Спичку".
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