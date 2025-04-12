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Самая суверенная страна. Чистые дороги, красивые девушки и… русский язык — почему в КНДР всё оказалось не так, как нас пугали?

Самая суверенная страна. Чистые дороги, красивые девушки и… русский язык — почему в КНДР всё оказалось не так, как нас пугали?

RT на русском Gettyimages.ru frentusha «Это одна из самых суверенных и самодостаточных стран на планете — вот что понимаешь с искренним удивлением и предельным уважением.

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Комментарии
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igor kim
Не Россия, а народ ничего поделать не может.
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3 час.
Надежда
На Украине
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3 час.
СЕ
Сергей ЕВ
С автором статьи согласен, что КНДР - это страна неиспорченного народа и не потерянной нравственности
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3 час.
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