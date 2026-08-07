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Генменеджер «Шанхая» о селекции: «Пытались собрать победителей. Нужно убрать ментальность команды-аутсайдера, которая не бьется»

Генеральный менеджер « Шанхая » Евгений Артюхин поделился мнением о трансферной политике клуба. – На что вы делали упор в селекции? Какую команду вы хотите видеть? – Мы пытались собрать команду победителей.

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