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«Огнем и кислотою уничтожены» Подлинность останков царской семьи — главная тайна русской истории. Что не так с делом Романовых?

«Огнем и кислотою уничтожены» Подлинность останков царской семьи — главная тайна русской истории. Что не так с делом Романовых?

Русская православная церковь по-прежнему не признает подлинности останков последнего русского императора Николая II, императрицы Александры Федоровны и их детей, которые были обнаружены в Поросенковом логе в 1979 году, эксгумированы в 1991-м и со всеми почестями похоронены в Петропавловском соборе Санкт-Петербурга в 1998-м.

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