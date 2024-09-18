В Хабаровске стартовал всероссийский туристический форум «Открой Дальний Восток»

В Хабаровске открылся III Всероссийский туристический форум "Открой Дальний Восток". Он собрал свыше 700 участников, включая представителей федеральных и региональных органов власти, туристического и гостиничного бизнеса, а также различных ассоциаций и общественных объединений в сфере туризма.