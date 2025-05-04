Скипидарные надежды Японской империи

Речь в этой статье пойдет о довольно забавном военно-хозяйственном эпизоде конца Второй мировой войны, когда в Японии была запущена и практически реализована весьма масштабная программа производства авиационного бензина из скипидара, получаемого перегонкой сосновых корней.