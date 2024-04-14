Страна и люди
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Страна и люди

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Киев погрузили во тьму, украинцы продают квартиры. Русская армия уничтожает наемников — главное за сутки с полей СВО

Киев погрузили во тьму, украинцы продают квартиры. Русская армия уничтожает наемников — главное за сутки с полей СВО

(беги хохол, беги)  За последние несколько дней ВС РФ серьезно усилили работу в ходе СВО. К примеру, вчера, по данным координатора николаевского подполья Сергея Лебедева, русская армия ударила по расположению ВСУ на побережье Очакова.

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