Киев погрузили во тьму, украинцы продают квартиры. Русская армия уничтожает наемников — главное за сутки с полей СВО

(беги хохол, беги) За последние несколько дней ВС РФ серьезно усилили работу в ходе СВО. К примеру, вчера, по данным координатора николаевского подполья Сергея Лебедева, русская армия ударила по расположению ВСУ на побережье Очакова.
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