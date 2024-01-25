Замруководителя СРЗП Гусев предложил создать купол от БПЛА над важными объектами

Первый замруководителя фракции "Справедливая Россия — Патриоты — За правду" Дмитрий Гусев обратился к премьер-министру России Михаилу Мишустину с предложением создать "купола безопасности" над всеми важными промышленными предприятиями и объектами стратегической инфраструктуры для защиты их от вражеских беспилотников.
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