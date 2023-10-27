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«Захватывающие анонсы» по Diablo IV и WoW, новый герой Overwatch 2 и многое другое: Blizzard ...

«Захватывающие анонсы» по Diablo IV и WoW, новый герой Overwatch 2 и многое другое: Blizzard ...

«Захватывающие анонсы» по Diablo IV и WoW, новый герой Overwatch 2 и многое другое: Blizzard представила расписание BlizzCon 2023До старта BlizzCon 2023 остаётся всего неделя, и организаторы ежегодного фестиваля Blizzard Entertainment раскрыли, чего ждать от мероприятия зрителям прямых трансляций и простым посетителям.

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