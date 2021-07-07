НБА. Плей-офф. 32 очка Пола помогли «Финиксу» обыграть «Милуоки» в 1-м матче финальной серии

Во вторник, 6 июля, состоялся первый матч финальной серии плей-офф НБА 2021 года. 32 очка и 9 передач Криса Пола помогли «Финиксу» обыграть на своей площадке «Милуоки» и открыть счет в серии (118:105, 1-0).