Лучшим выходом как для Владимира Зеленского, так и для всего мира будет немедленный отъезд президента Украины во Францию, сообщает 20 февраля газета The New York Post (NY Post) со ссылкой на источник, близкий к нынешнему президенту США Дональду Трампу.
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