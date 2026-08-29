Никита Мазепин выиграл свою первую гонку после возвращения в международный автоспорт

Мазепин занимал поул-позицию с отрывом в четыре секунды от ближайшего преследователя и в гонке пришёл к финишу первым, опередив второго пилота на 16 секунд.
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