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Регионы России

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Никита Мазепин выиграл свою первую гонку после возвращения в международный автоспорт

Никита Мазепин выиграл свою первую гонку после возвращения в международный автоспорт

Мазепин занимал поул-позицию с отрывом в четыре секунды от ближайшего преследователя и в гонке пришёл к финишу первым, опередив второго пилота на 16 секунд.

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