Любопытно, однако

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«Уничтожить его село!» – Артамонов призвал к безжалостной мести неонацистам

«Уничтожить его село!» – Артамонов призвал к безжалостной мести неонацистам

Российская армия должна начать уничтожение домов неонацистов, лично замешанных в убийствах мирных жителей.

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Комментарии
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Роман Рессер
Блажен, кто верует... в Киевской области &quot;ждуны&quot; скручивали наших бойцов и сдавали СБУ. Причем, те же твари, которые с удовольствием принимали &quot;гуманитарку&quot; из рук этих же бойцов. Какое доверие может быть к этим мразьям, которым восемь лет прочищали мозги &quot;бандеровщиной&quot;.
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4 час.
Виталий Сорокин
Идет Война...пора это понять всем! И убивают не только в ДНР и ЛНР...Пора бы это понять и оголтелым засранцам с УКРАрейха! Скоро почкаванием размножаться будете...не всех ещё мужиков поубивали, идиоты?!
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3 час.
Татьяна Пастернак
Отчасти согласна...
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48 мин.

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