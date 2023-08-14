«Уничтожить его село!» – Артамонов призвал к безжалостной мести неонацистам

Роман Рессер

Блажен, кто верует... в Киевской области "ждуны" скручивали наших бойцов и сдавали СБУ. Причем, те же твари, которые с удовольствием принимали "гуманитарку" из рук этих же бойцов. Какое доверие может быть к этим мразьям, которым восемь лет прочищали мозги "бандеровщиной".