Тула в середине рейтинга потребительского спроса регионов

Потребительский спрос в Туле за первое полугодие 2026 года вырос на 4,61%, средние ежемесячные расходы одного жителя составили 43,4 тысячи рублей.
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