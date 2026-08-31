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Бизнес журнал. Центр

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Тула в середине рейтинга потребительского спроса регионов

Тула в середине рейтинга потребительского спроса регионов

Потребительский спрос в Туле за первое полугодие 2026 года вырос на 4,61%, средние ежемесячные расходы одного жителя составили 43,4 тысячи рублей.

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