Антон Шкаплеров поддержал идею назвать улицу именем Лозино-Лозинского

Антон Шкаплеров: улицы должны носить имена людей науки Летчик-космонавт, Герой России Антон Шкаплеров поддержал инициативу работников НПО «Молния» назвать одну из улиц Северо-западного округа в честь Глеба Лозино-Лозинского, главного конструктора и генерального директора, возглавлявшего предприятие в период разработки легендарного «Бурана».
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