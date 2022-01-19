Россиян предупредили об аномально теплой погоде до конца недели

Аномально теплая погода наступит во всех регионах России в ближайшие дни. Особенно тепло будет в регионах Сибири, где температура превысит норму на 8-16 градусов, сообщил в беседе с ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.