РЕН ТВ

194 477 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

Россиян предупредили об аномально теплой погоде до конца недели

Аномально теплая погода наступит во всех регионах России в ближайшие дни. Особенно тепло будет в регионах Сибири, где температура превысит норму на 8-16 градусов, сообщил в беседе с ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх