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Царьград

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Хуснуллин: В ДНР введут 400 тыс. кв. м жилья к 2026 году

Хуснуллин: В ДНР введут 400 тыс. кв. м жилья к 2026 году

В Донецкой Народной Республике к концу 2026 года планируют ввести в эксплуатацию более 400 тыс. кв. м жилья.

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