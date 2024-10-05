Арман Костанян: «ИИ может заменить учителя, но только в качестве говорящей головы»

Как учителю мотивировать детей на учебу? Что делать с уходом учителей в онлайн и школьников – на семейное обучение? Следует ли сокращать срок среднего образования? Сколько в «Лицее Иннополис» учащихся из Татарстана? Об этом и многом другом в День учителя «Татар-информу» рассказал директор «Лицея Иннополис», учитель математики Арман Костанян.