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ОСТАНКИНСКИЕ ВЕДОМОСТИ

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Собянин утвердил планы благоустройства улиц Москвы на 2024 год

Собянин утвердил планы благоустройства улиц Москвы на 2024 год

В 2024 году планируют благоустроить 19 общественных пространств  В официальном Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о том, что в этом году в столице благоустроят еще 19 общественных пространств, а также проложат две новых трамвайных линии.

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