Индекс Мосбиржи поднялся выше 2240 пунктов

Индекс российского рынка IMOEX2 на старте утренней сессии вырос на 1,4%, до 2245,12 пункта. Поддержку акциям оказали заявления с Восточного экономического форума и высокие цены на нефть, сообщает «Интерфакс».
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