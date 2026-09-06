Тело мужчины обнаружили в Неве возле поселка имени Морозова в Ленобласти

В акватории реки Невы обнаружили мужчину без признаков жизни. Об этом сообщила аварийно-спасательная служба Ленобласти в Telegram-канале.
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