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ДЕРЖАВА.

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Ярость башкир против ВСУ. Боец из Уфы в одиночку взломал оборону

Ярость башкир против ВСУ. Боец из Уфы в одиночку взломал оборону

Башкир в одиночку взял дом с боевиками 47-й бригады ВСУ при освобождении Евгеновки.Вчера 9,5K прочитали Случаи смелости и отваги российских бойцов, которые воюют не числом, а умением, по заветам генералиссимуса Суворова, в ходе СВО предостаточно — бьют врага, невзирая на их превосходство.

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