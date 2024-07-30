Ярость башкир против ВСУ. Боец из Уфы в одиночку взломал оборону

Башкир в одиночку взял дом с боевиками 47-й бригады ВСУ при освобождении Евгеновки.Вчера 9,5K прочитали Случаи смелости и отваги российских бойцов, которые воюют не числом, а умением, по заветам генералиссимуса Суворова, в ходе СВО предостаточно — бьют врага, невзирая на их превосходство.