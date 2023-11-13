Республиканец Хоган призвал Байдена не участвовать в выборах ради интересов США

Бывший губернатор штата Мэриленд и республиканец Ларри Хоган заявил, что считает действующего президента США Джо Байдена "не самым сильным кандидатом" от Демократической партии на предстоящих президентских выборах, а также призвал его отказаться от участия в избирательной кампании.