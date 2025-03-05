Бывший сотрудник мэрии Новосибирска возглавил московскую организацию

Олег Хорошунов покинул мэрию Новосибирска летом 2024 года. Бывший начальник управления художественного облика мэрии Новосибирска Олег Хорошунов возглавил московскую компанию – с 21 февраля 2025 года он назначен председателем «Ассоциации аутсорсинговых организаций».
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