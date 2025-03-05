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Бывший сотрудник мэрии Новосибирска возглавил московскую организацию

Бывший сотрудник мэрии Новосибирска возглавил московскую организацию

Олег Хорошунов покинул мэрию Новосибирска летом 2024 года. Бывший начальник управления художественного облика мэрии Новосибирска Олег Хорошунов возглавил московскую компанию – с 21 февраля 2025 года он назначен председателем «Ассоциации аутсорсинговых организаций».

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