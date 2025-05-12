Новосибирец на свидании усыпил девушку и совершил преступление

НОВОСИБИРСК, 12 мая, ФедералПресс. В Новосибирске произошел необычный случай мошенничества. Местная жительница Анастасия, познакомившаяся с мужчиной через интернет, стала жертвой хищения после встречи в кафе у метро «Октябрьская».