Новосибирец на свидании усыпил девушку и совершил преступление

НОВОСИБИРСК, 12 мая, ФедералПресс. В Новосибирске произошел необычный случай мошенничества. Местная жительница Анастасия, познакомившаяся с мужчиной через интернет, стала жертвой хищения после встречи в кафе у метро «Октябрьская».
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